POL-PDLD: Landau/B10 - 25-jähriger Motorradfahrer nötigt Autofahrerin

Landau/B10 (ots)

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer folgte gestern Nachmittag (14.05.2023, 16.15 Uhr) auf der B10 einer 18-jährigen Autofahrerin, die sich an der Überleitung zur A65 vorschriftsmäßig an die 40 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung hielt. Da es dem Verkehrsrowdy vermutlich nicht schnell genug ging, fuhr dieser zunächst auf das Fahrzeug der Vorausfahrenden mehrmals sehr dicht auf, bis er sie dann im engen Kurvenbereich überholte. Jetzt muss er sich wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Zeugen bzw. weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des 25-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

