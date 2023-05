POL-PDLD: Rheinzabern - Trunkenheit im Verkehr

Schwegenheim (ots) - In der Nacht von Freitag (12.05.2023) auf Samstag (13.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter ca. 400 Liter Diesel aus einem am Tankhof in Schwegenheim abgestellten Sattelzug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Straße 5 76726 Germersheim Telefon: ...

