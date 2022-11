Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl eines VW Caddy

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben aus einem Blumengeschäft am Friedrich-Ebert-Ring in Schottock - Ecke Servatiisttraße - einen Autoschlüssel gestohlen und anschließend das Auto des Geschäfts entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend (14.11.22), 18.10 Uhr, und Dienstag (15.11.22), 11.30 Uhr. Wie oder wann die Täter in das Geschäft gelangten, um den Schlüssel zu stehlen, ist unklar. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen VW Caddy, der mit dem grünen Werbe-Schriftzug des Blumengeschäfts Ottenhues beklebt ist. Er stand auf dem Parkplatz neben dem Gebäude. Der Wert liegt im vierstelligen Eurobereich. Das amtliche Kennzeichen lautet: ST-BO 99. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Die Wache in Rheine nimmt entsprechende Hinweise entgegen unter 05971/938-4215.

