POL-NOM: Beschädigung an mobiler Geschwindigkeitsmessanlage -Alice

Uslar (ots) - K 449 zwischen Bodenfelde und Wiensen, Freitag, 21.10.2022, 17.55 Uhr K 449 (st) - Pkw verunglückt Ein 35 - Jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Wesertal befährt mit seinem Pkw die K 449 von Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt er auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und bleibt auf der Pkw - Beifahrerseite im Seitenraum liegen. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Pkw kann ...

