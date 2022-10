Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorrad verunfallt

Uslar (ots)

Bollensen, Bundesstraße 17, Samstag, 22.10.22, 16.35 Uhr

BOLLENSEN (st) - Motorradfahrer stürzt

Ein 40 - Jähriger Fahrzeugführer aus Frankfurt a. Main übersieht beim Einordnen in den fließenden Verkehr einen von links kommenden 61 - Jährigen Kradfahrer aus Luxemburg. Beim Versuch noch rechtzeitig zu bremsen stürzt der Kradfahrer und rutscht gegen den Pkw des 40 - Jährigen. Durch den Sturz wird der Kradfahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entsteht Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell