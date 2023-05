Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Meschede (ots)

Am Montag kam es auf der Kreisstraße 45 in Richtung Eversberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 19jährige Frau aus Meschede wollte mit ihrem Fahrzeug von der Kreisstraße auf einen Feldweg abbiegen. Ein 23jähiger Mann, ebenfalls Mescheder, fuhr hinter dem abbiegenden Pkw und prallte während der Einfahrt in den Feldweg gegen den Pkw der Meschederin. In beiden Fahrzeugen waren zum Teil mehrere Beifahrer. Insgesamt wurden die 19jährige Frau schwer, der 23jährige Mann leicht sowie zwei Mitfahrer ebenfalls leicht verletzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Verletzten wurden in die örtlichen Krankenhäuser eingeliefert. Die Kreisstraße 45 war zeitweilig für den übrigen Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

