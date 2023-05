Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfälle in Brilon

Brilon (ots)

Am Sonntag, um 16:02 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr die "Moosspringstraße" in Richtung Alme. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad, sodass dieser mit der Schutzplanke kollidierte und anschließend zu Boden stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Zu einem weiteren Unfall kam es am Montag, um 16:10 Uhr, auf der L637 in Madfeld. Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr die L637 von Marsberg kommend in Richtung Madfeld. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste.

