POL-HSK: Ehrliche Finderin in Winterberg

Marsberg (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 17:40 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Eine 64jährige Kradfahrerin aus Marsberg bog von der Straße "Auf der Mauer" in die "Schützenstraße" ein. Dort kam es zur Kollision mit einem Pkw eines 59jährigen Marsbergers. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. ...

