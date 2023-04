Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Donnerstag gegen 13.50 Uhr kam es im Bereich des Kreisverkehrs an der L 373 / Johannesstraße in Hinsbeck zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Grefrath, der auf der L 373 aus Richtung Neustraße in Richtung Kreisverkehr Johannesstraße fuhr, geriet in der langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Lkw zusammen. Der 65-Jährige sowie seine 66-jähriege Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 58-jährige Fahrer des Lkw stammt aus Mönchengladbach und blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Eine internistische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden. /wg (356)

