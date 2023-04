Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Schwerer Verkehrsunfall

Vier Menschen sind am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 210 in Georgsheil verletzt worden. Eine 32 Jahre alte VW-Fahrerin aus Hinte war gegen 16.15 Uhr in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und geriet nach derzeitigem Erkenntnisstand auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden 69-jährigen VW-Fahrer aus Berlin zusammen. Hinter dem 69-Jährigen konnte ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der VW-Fahrer aus Berlin musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er und ein weiterer Insasse in dem VW wurden bei dem Unfall schwer verletzt. In dem Wagen aus Hinte wurden die 32-jährige Fahrerin und eine weitere Person leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Gegen 18.45 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt und die Bundesstraße wieder in beide Richtungen befahrbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell