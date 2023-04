Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Auffahrunfall

Blomberg - Unfall mit drei Fahrzeugen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntag auf der Norder Landstraße in Holtgast ereignet. Ein 21-jähriger VW-Fahrer musste gegen 17.10 Uhr in Richtung Westerholt aufgrund einer roten Ampel halten. Eine 55-jährige Ford-Fahrerin hinter ihm erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 21-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Blomberg - Unfall mit drei Fahrzeugen

Drei Fahrzeuge sind am Sonntag bei einem Unfall in Blomberg kollidiert. Gegen 17.40 Uhr wollte ein 28-Jähriger mit einem VW Golf von der Hauptstraße nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Hierbei nahm er einem entgegenkommenden 33-jährigen Mitsubishi-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall wurde der VW Golf des 28-Jährigen gegen einen VW Passat geschoben. Bei dem Unfall wurde der 33-jährige Mitsubishi-Fahrer leicht verletzt. Sein Auto und auch der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell