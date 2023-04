Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei hat am Sonntagabend in Aurich einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer hatte zunächst die Anhaltesignale der Beamten in der Popenser Straße missachtet und wollte sich der Kontrolle entziehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass das kontrollierte Fahrzeug nicht zugelassen war. Der 18-jährige Fahrer hatte zudem keine Fahrerlaubnis und stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in der Raiffeisenstraße in Aurich. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters die Beifahrertür eines orangefarbenen Dacia Sandero. Vermutlich stieß der Verursacher beim Öffnen seiner Fahrzeugtür gegen die Beifahrerseite des Dacia. Ohne sich um den Schaden, der im dreistelligen Euro-Bereich liegt, zu kümmern, fuhr er davon. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Lütetsburg - Unbekannter touchiert Fahrzeug und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Lütetsburg. Am Sonntag zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem II. Moorrieger Weg und touchierte einen am Straßenrand geparkten Mercedes Vito. Anschließend flüchtete er unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag in Ostgroßefehn. Auf einem Parkplatz im Postweg stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr gegen einen roten Opel Corsa. Es entstand Sachschaden. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

