Mörlenbach (ots) - Eine Verpuffung in einem Lackierbetrieb in der Industriestraße rief am Mittwochmittag (18.1.), gegen 12 Uhr, die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll es an einer Arbeitsmaschine zu einer Verpuffung gekommen sein, woraufhin es an dieser zu einem kleineren Brand kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand führten erste ...

