Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Einbruch in ein Büro

Willich-Anrath (ots)

Am Mittwochnachmittag zwischen 13 und 18 Uhr haben ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Büro an der Weberstraße in Anrath eingebrochen.

Als eine Mitarbeiterin der dort ansässigen Firma gegen 18 Uhr zu dem Büro kam, stellte sie fest, dass in der Zeit seit ihrer Abwesenheit jemand mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Raum verschafft hatte. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Ein Zusammenhang mit Einbrüchen in Gaststätten in Anrath in der Nacht zu Mittwoch wird noch geprüft.

Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die am Mittwochnachmittag im Bereich der Weberstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. /hei (353)

