Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch ins Straßenverkehrsamt des Kreises

Viersen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 5.30 Uhr, sind ein oder mehrere Täter in das Kreishaus eingebrochen und in ein Büro des Straßenverkehrsamts eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Um in den ersten Stock des Gebäudes zu kommen, schoben die Täter ein Gerüst vor das Gebäude und stellten eine gelbe Mülltonne obendrauf. Zudem klebten sie eine Lampe ab, um nicht im hellen Licht zu agieren. Trotzdem könnte jemand vom Parkplatz des Kreishauses aus verdächtige Bewegungen bemerkt haben. Hinweise darauf bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (350

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell