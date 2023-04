Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Rollerfahrer verunfallt auf Ölspur

Viersen (ots)

Hinweise zum Verursacher erbeten

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Tönisvorster Straße in Viersen-Süchteln. Ein 38-jähriger Mann aus Vorst fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Tönisvorster Straße in Richtung Süchteln Innenstadt. In einer Linkskurve im Bereich der Niederstraße verlor er die aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise auf den Verursacher der Ölspur über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (348)

