Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: 270 Liter Diesel aus zwei Baggern geklaut

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, haben Unbekannte aus zwei Baggern insgesamt 270 Liter Diesel abgezapft.

Ein Mitarbeiter einer Baufirma hatte die Bagger gegen 16 Uhr am Montag auf einem Grundstück in Glabbach abgestellt. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkte er den Kraftstoffdiebstahl.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die am Montagabend oder in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen, möglicherweise auch im Zusammenhang mit größeren Fahrzeugen, in Glabbach gemacht haben, sich zu melden. Die Rufnummer für Hinweise lautet 02163/377-0. /hei (345)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell