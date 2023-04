Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Geraubte Bauchtasche gesucht - Cannabis gefunden

Viersen (ots)

Nicht mein Tag - das werden sich wohl einige Jugendliche - allesamt polizeibekannt - am Montagabend gedacht haben. Manchmal ist man eben einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Oder am richtigen - wenn man sich die Sichtweise der Polizei zu eigen macht.

Gegen 19.20 Uhr verständigte ein 14-Jähriger aus Viersen die Polizei. Er sei geschlagen und beraubt worden. Seine Widersacher konnte er benennen, es handelte sich um einen 14- und einen 15-Jährigen. Sie hätten ihn getreten und geschlagen und ihm die Bauchtasche geraubt.

In der sofort ausgelösten Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Auto auf, auf dessen Beifahrersitz ein 17-Jähriger saß, der aus anderen Einsätzen bekannt war Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fand sich auch eine Bauchtasche. Die aber gehöre dem 17-Jährigen, beteuerte dieser. In der Tasche fanden die Einsatzkräfte Cannabis und Utensilien zur Portionierung sowie Bargeld. Kein Raub, aber eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Und zwei weitere Jugendliche, 14 und 16 Jahre alt, gerieten ebenfalls ins Visier der Einsatzkräfte. Sie hatten sich im Gebüsch versteckt, als sie den Streifenwagen entdeckten. Dort im Gebüsch fanden die Einsatzkräfte dann ein Tütchen Cannabis. Wem das genau gehörte, dazu laufen noch Ermittlungen.

Schlussendlich tauchten auch die beiden Jungen auf, nach denen wegen des Raubes und der Körperverletzung gesucht wurde. Hier ergaben erste Ermittlungen, dass auch das Opfer zugeschlagen hatte und sich nun ebenfalls wegen Körperverletzung verantworten muss.

Für den 17-Jährigen, bei dem man die Bauchtasche mit dem Cannabis gefunden hatte, und den 18-Jährigen, der das Auto gefahren hatte, ging der Abend nicht so gut weiter. Denn sie waren gegen 23.45 Uhr zum zweiten Mal am richtigen Ort für eine Kontrolle. Nämlich auf der Johannisstraße in Süchteln. Dort kontrollierte sie eine Streifenwagenbesatzung. Während der Fahrer vorher nur Zeuge gewesen war, stellten die eingesetzten Kräfte nun bei ihm fest, dass es Anzeichen dafür gab, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Auch hier dauern die Ermittlungen noch an. /hei (344)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell