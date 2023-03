POL-HB: Nr.: 0191--Lkw-Fahrer stirbt auf der A1

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 23.03.23, 14.30 Uhr Ein 13 Jahre alter Junge wurde am Donnerstagnachmittag in der Vahr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er kam mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Junge bei Rotlicht die Kurt-Schumacher-Allee an einer ...

mehr