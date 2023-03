Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0190--13-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Kurt-Schumacher-Allee Zeit: 23.03.23, 14.30 Uhr

Ein 13 Jahre alter Junge wurde am Donnerstagnachmittag in der Vahr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er kam mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Junge bei Rotlicht die Kurt-Schumacher-Allee an einer Fußgängerfurt, um vermutlich noch eine wartende Straßenbahn an der Haltestelle Berliner Freiheit zu erreichen. Zeitgleich fuhr in Richtung Innenstadt ein Auto in den Kreuzungsbereich ein. Der 86 Jahre alte Fahrer bremste seinen Nissan noch ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der 13-Jährige erlitt bei dem Unfall unter anderem einen schweren Beinbruch. Er wurde nach einer Erstversorgung in einer Kinderklinik sofort operiert.

Nur eine halbe Stunde zuvor war ein 15 Jahre alter Fußgänger von einem Auto in Bremen-Mitte angefahren worden, als er die Brill-Kreuzung bei Rotlicht überquerte. Der 15-Jährige wurde seitlich erfasst und durch den Aufprall durch die Luft geschleudert. Er erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Unfällen dauern an. Das Überqueren der Straße zählt bei Nicht-Erwachsenen zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei appelliert, sich richtig im Straßenverkehr zu verhalten und die Verkehrsregeln zu beachten. Für alle motorisierten Fahrer gilt: Wenn Sie insbesondere Kinder am Straßenrand sehen, verringern Sie ihre Geschwindigkeit und seien Sie bremsbereit.

