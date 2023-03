Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0189 --Polizei stellt Dealer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße Zeit: 21.03.2023, 14:15 Uhr

Am Dienstagnachmittag stellten Zivilpolizisten und Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 21 Jahre alten Mann in Kattenturm. Er ist verdächtig, mit Drogen gehandelt zu haben. Außerdem fanden die Polizisten in zwei Wohnungen Drogen und eine größere Menge Bargeld.

Zunächst beobachteten Einsatzkräfte gegen 14:15 Uhr im Rahmen einer Schwerpunktmaßnahme in der Hermann-Entholt-Straße einen Betäubungsmittelhandel aus einem Auto heraus. Kurz danach stellten zivile Einsatzkräfte einen 21 Jahre alten Mann in einem Treppenhaus in der Agnes-Heinken-Straße. Bei ihm fanden die Polizisten einige Verkaufseinheiten Cannabis und Bargeld sowie weitere Beweismittel. Daraufhin erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen in der Agnes-Heineken-Straße. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte Marihuana, Bargeld in fünfstelliger Höhe, eine Softairwaffe und weitere Beweismittel. Auch im Auto fanden die Polizisten Marihuana und Beweismittel.

Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an

