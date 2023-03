POL-HB: Nr.: 0185 --Erneuter Encrochat-Ermittlungserfolg, auch dank Forrest

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Franklinstraße Zeit: 18.03.23, 17.30 Uhr Zwei Frauen gaben am Samstag in Horn-Lehe vor, ihre angeblich ausgerissene Katze zu suchen und gelangten so in das Haus einer 93-Jährigen. Das Duo flüchtete anschließend mit Goldschmuck. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die 93-Jährige befand sich am frühen Abend ...

