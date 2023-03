Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0186 --Unbekannte beschmieren Hauswände--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Friedrich-Karl-Straße/Bismarckstraße Zeit: 19.03.2023 bis 20.03.2023, 16:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Zwischen Sonntagnachmittag auf Montagvormittag beschmierten Unbekannte in der Östlichen Vorstadt mehrere Hauswände großflächig mit Parolen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag meldeten mehrere Anwohner die Schmierereien. Die Unbekannten hatten an drei Hauswänden in der Friedrich-Karls-Straße und an einem Haus in der Bismarckstraße mit roter Farbe unter anderem Hammer und Sichel und Parolen mit Bezug zur Landbevölkerung in Mexiko gesprüht. Die Parolen waren auf mehreren Metern Länge in deutscher, englischer und spanischer Sprache aufgebracht.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362 -3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell