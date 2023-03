POL-HB: Nr.: 0182--Täter zertrümmern Spielautomaten

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Julius-Brecht-Allee Zeit: 18.03.23, 01.05 Uhr In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Gartenstadt Vahr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer eines BMW war gegen 1 Uhr auf der Julius-Brecht-Allee unterwegs, als ihm in Höhe der Beneckendorfallee auf seiner ...

