Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0180--Radfahrer tödlich verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Julius-Brecht-Allee Zeit: 18.03.23, 01.05 Uhr

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Gartenstadt Vahr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer eines BMW war gegen 1 Uhr auf der Julius-Brecht-Allee unterwegs, als ihm in Höhe der Beneckendorfallee auf seiner Fahrspur ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam. Der 37 Jahre alte Fahrer bremste sofort ab, konnte einen frontalen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der 48-jährige Mann starb in Folge der schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Autofahrer erlitt einen Schock und musste von Rettungskräften behandelt werden.

Die Julius-Brecht-Allee wurde in Höhe Beneckendorffallee in beide Richtungen gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

