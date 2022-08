Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen

Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer nach Fahrraddiebstahl

Lübeck (ots)

Am späten Montagabend (01.08.) waren die Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen auf einem Parkplatz am Markt in Heiligenhafen eingesetzt. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurden die Polizisten auf ein hellgraues Damenfahrrad des Herstellers Böttcher aufmerksam, dessen Schloss aufgebrochen war.

Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer liegen bisher nicht vor, da der Diebstahl bei der Polizei nicht angezeigt worden ist.

Aus diesem Grund wird die Besitzerin oder der Besitzer des Damenfahrrades gebeten, sich unter der Rufnummer 04362-50370 oder per E-Mail an Heiligenhafen.PR@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

Foto: Polizei - freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell