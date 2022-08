Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Buntekuh

Hoher Sachschaden - Unbekannte zerkratzen mehrere Fahrzeuge

Lübeck (ots)

Am Samstag (06.08.) waren Beamte des 2. Polizeireviers im Pinassenweg im Lübecker Stadtteil Buntekuh eingesetzt. Hier kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereigneten sich die Taten in der Zeit zwischen Freitagabend (05.08.) und Samstagmorgen (06.08.). Mindestens sechs parkende Fahrzeuge wurden im Pinassenweg durch Unbekannte beschädigt. An allen PKW der unterschiedlichsten Hersteller war der Fahrzeuglack, von der vorderen Tür bis zum Rücklicht, zerkratzt.

Zum jetzigen Zeitpunkt beläuft sich der Gesamtschaden auf zirka 10.000 Euro.

Die Beamten der Polizeistation Buntekuh ermitteln wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und suchen dringend Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-31701000 oder per E-Mail an Buntekuh.PSt@polizei.landsh.de erbeten.

