Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0178--Halskette geraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sögestraße Zeit: 15.03.23, 13.30 Uhr

Am Mittwoch raubten zwei bislang unbekannte Täter einem 82-Jährigen die Goldkette in Bremen Mitte. Der Senior erstattete am Donnerstag Strafanzeige, die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 82-Jährige war gegen 13.30 Uhr in der Sögestraße unterwegs, als er von zwei jungen Männern nach der Uhrzeit gefragt wurde. Plötzlich traten die Fremden näher an den Senior heran und rissen ihm dabei seine teure Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete das räuberische Duo zu Fuß in Richtung Queerenstraße. Der 82-Jährige blieb unverletzt.

Die Räuber wurden zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, mit dunklem Teint und kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Einer trug eine blaue Jacke, der andere eine helle Oberbekleidung und eine Sonnenbrille.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell