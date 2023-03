Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0175 --Tödlicher Betriebsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Am Kirchdeich Zeit: 15.03.23, 12.20 Uhr

Ein 64 Jahre alter Mann erlitt am Mittwochmittag in Huchting bei einem Arbeitsunfall tödliche Kopfverletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Todesursachenermittlungen aufgenommen.

Ein 39-Jähriger montierte auf einem Betriebshof in der Straße Am Kirchdeich einen Aufsatz auf den Hubarm eines Radladers. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich dieser aus der Vorrichtung und traf den 64 Jahre alten Mitarbeiter am Kopf. Die Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, die weiteren Ermittlungen dauern an.

