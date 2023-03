Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0174 --Möglicher Buttersäureanschlag auf Industrieunternehmen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Universitätsallee Zeit: 15.03.2023, 4 Uhr

Unbekannte warfen in der vergangenen Nacht einen Behälter gegen die Hausfassade eines Technologie und Industrieunternehmens in Horn-Lehe. In dem Gefäß befand sich eine Flüssigkeit. Sechs Personen, die vermutlich Gase einatmeten, wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.

Der Eingangsbereich des Gebäudes in der Universitätsallee wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem gefüllten Gefäß beworfen. Nachdem die Reinigungskräfte die Verunreinigungen beseitigten, klagten am Vormittag mehrere Mitarbeitende im Gebäude über Kopfschmerzen und Übelkeit. Offenbar gelangten Gase der Flüssigkeit ins Haus. Die Verantwortlichen alarmierten daraufhin die Polizei. Der Bereich wurde abgesperrt, das Gebäude mit etwa 200 Personen vorsorglich evakuiert. Feuerwehr- und Rettungskräfte erschienen mit einem Großaufgebot vor Ort und kümmerten sich um die Leichtverletzten. Sechs Menschen wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Nach abschließend durchgeführten Messungen konnte das Gebäude wieder freigegeben werden.

Erste Einschätzungen deuteten darauf hin, dass es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure oder eine ähnliche Substanz handelte. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat vergangene Nacht in der Universitätsallee verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell