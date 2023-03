Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0172 --Unbekannte sprühen Hakenkreuz--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Osterholzer Landstraße Zeit: 13.03.2023 bis 14.03.2023, 20:45 Uhr bis 13:00 Uhr

In Osterholz sprühten Unbekannte von Montag auf Dienstag ein Hakenkreuz auf die Außenfassade eines Wohnhauses. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr alarmierte der Bewohner des Hauses in der Osterholzer Landstraße die Polizei. Die Unbekannten hatten ein etwa einen Meter großes Hakenkreuz mit roter Farbe auf die Fassade geschmiert. Laut Angaben des Bewohners waren die Schmierereien am Montagabend noch nicht da.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362 -3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell