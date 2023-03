POL-HB: Nr.: 0170 --Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Ellener Dorfstraße Zeit: 13.03.23, 18.20 Uhr Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Montagabend in Osterholz ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung. Der Räuber flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 18.20 Uhr klingelte es an der Tür der Senioren in der Ellener Dorfstraße. Als die 78-Jährige öffnete, wurde sie von einem ...

