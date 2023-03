Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0169 --Verkehrsunfälle in Bremen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Autobahn 1/Häfen, OT Neustädter Hafen, Stromer Landstraße Zeit: 13.03.2023, 16:25 Uhr und 16:40 Uhr

Am Montagnachmittag kam es auf der Autobahn 1 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW und in der Folge zu starken Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. Im Stadtteil Häfen stießen ein Kleintransporter und ein Auto zusammen, dabei wurde der Fahrer des Transporters schwer verletzt.

Gegen 16:25 Uhr war der 40 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 54 Jahre alte Fahrer eines LKW konnte trotz Bremsung einen Aufprall nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand Sachschaden. In der Folge musste die Autobahn 1 für Räumarbeiten voll gesperrt werden, so dass sich der Verkehr auf mehreren Kilometern staute. Gegen 18:50 wurde die Strecke wieder freigegeben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Um 16:40 Uhr befuhr der 24 Jahre alte Fahrer eines Lieferwagens die Stromer Straße. An der Kreuzung zur Straße Neustädter Hafentor wollte er nach rechts abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache prallte ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes bei diesem Abbiegevorgang gegen das Heck des Lieferwagens. In der Folge schleuderte dieser auf die Seite und blieb liegen. Der 24 Jährige stieg noch aus dem Kleintransporter aus. Er wurde mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge mussten mit erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden.

Daraufhin kam es zu leichteren Verkehrsbehinderungen. Auch hier hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell