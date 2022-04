Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendlicher nach Diebstahlsdelikt gefasst

Korschenbroich/Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag (17.04.), gegen 16:20 Uhr, war eine lebensältere Korschenbroicherin an der Straße "Am Trietenbroich" unterwegs. Sie schob ihr Fahrrad und hatte an diesem ihre Handtasche befestigt. Ihr kam ein Jugendlicher entgegen, der sie, obwohl es mehr als genug Platz gab, angerempelt haben soll. Anschließend lief er in Richtung Mönchengladbach Ruckes davon.

Die Seniorin musste feststellen, dass er dabei offenbar ihre Handtasche gestohlen hatte, und informierte umgehend die Polizei.

Da der Jugendliche in Richtung Mönchengladbach geflüchtet war, beteiligten sich auch Mönchengladbacher Polizeibeamte an der Fahndung. Diese konnten schlussendlich an der Straße "Ruckes" einen 16-Jährigen feststellen, auf den die Täterbeschreibung passte. Die Handtasche hatte dieser zwar nicht mehr dabei, zeigte sich aber geständig und gab zu, die Tasche entwendet zu haben. Sie wurde in einem Waldstück auf dem Weg aufgefunden.

Der 16-Jährige wurde im Anschluss an die Identitätsfeststellung seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwartet ein Strafverfahren.

