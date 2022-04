POL-NE: Müllcontainer geriet in Brand

Neuss (ots) - Am Donnerstag (14.04.), in der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen grauen Daimlerbenz (Fahrzeugtyp C 200) an Lupinenstraße in Reuschenberg. An dem Wagen waren zur Tatzeit die Kennzeichen NE-JW2808 angebracht. Wer Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. ...

