Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (80/2023) Mit ungültiger Fahrkarte im Bus erwischt - 24 Jahre alter Göttinger verweigert die Herausgabe seiner Personalien und landet im Polizeigewahrsam

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Geismar, Hauptstraße (Bushaltestelle) Sonntag, 05. Februar 2023, gegen 20.45 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Weil er in einem Stadtbus der Göttinger Verkehrsbetriebe zunächst mit ungültiger Fahrkarte erwischt wurde und der anschließenden Aufforderung den Bus zu verlassen nicht nachkam, wurde ein 24 Jahre alter Mann aus Göttingen nach mehrfacher missglückter Aufforderung seine Personalien an die eingesetzten Polizeibeamten heraus zu geben am Sonntagabend (05.02.23) gegen 20.45 Uhr in Gewahrsam genommen.

Nachdem der 31-jährigen Busfahrerin zunächst das abgelaufene Ticket bei dem an der Haltestelle Hauptstraße zusteigenden 24-Jährigen auffiel und sie diesen aufforderte, den Bus ohne gültigen Fahrschein wieder zu verlassen, ignorierte er ihre Aufforderung und nahm unbeeindruckt im Bus Platz.

Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der PI Göttingen kamen wenig später zu der Situation hinzu und trafen den Mann eine Zigarette rauchend im Bereich der hinteren Zugangstür an. Mit seinem Fuß blockierte er dabei die geöffnete Automatiktür und hinderte den Bus somit bewusst an der Weiterfahrt.

Die Polizisten forderten den Mann schließlich auf sich auszuweisen. Hierbei nannte er lediglich eine Reihe Namen von prominenten Politikern und gab in lautstarkem und aggressivem Ton zu verstehen, keinen Ausweis bei sich zu führen. Schlussendlich widersetzte sich der Mann der anschließenden Durchsuchung und führte mehrere Schlagbewegungen gegen einen 28-Jährigen Polizeikommissar und seinen 20-jährigen Kollegen aus.

Der Göttinger konnte daraufhin nur mit erhöhtem Kraftaufwand zu Boden gebracht, ihm Handfesseln angelegt und zur Dienststelle gebracht werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach Feststellung seiner Identität und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wurde der 24-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Es wurden Ermittlungen u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beförderungserschleichung und Falsche Namensangabe gegen ihn eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell