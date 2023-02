Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: ( 77

2023 ) Autobahnpolizei Göttingen: Aktuelle Sperrung der BAB A 7 ab Autobahndreieck Drammetal in Fahrtrichtung Süden

Göttingen (ots)

(zk) Aufgrund einer größeren Ölspur in Höhe Hedemünden ist die Autobahn A 7 momentan ab dem Autobahndreieck Drammetal in Fahrtrichtung Süden gesperrt, der auflaufende Verkehr wird abgeleitet; auch die Anschlussstelle Hedemünden ist in südlicher Fahrtrichtung von der Sperrung betroffen. Bitte benutzen Sie bereits ab der AS Göttingen die ausgewiesenen Umleitungsstrecken in Fahrtrichtung Kassel, ein Befahren der A 7 ist ab der AS Lutterberg wieder möglich. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell