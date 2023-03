POL-HB: Nr.: 0173 --Fliegerbombe entschärft

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellener Feld, Osterholzer Landstraße Zeit: 13.03.2023 bis 14.03.2023, 20:45 Uhr bis 13:00 Uhr In Osterholz sprühten Unbekannte von Montag auf Dienstag ein Hakenkreuz auf die Außenfassade eines Wohnhauses. Die Polizei sucht Zeugen. Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr alarmierte der Bewohner des Hauses in der Osterholzer Landstraße die Polizei. Die Unbekannten hatten ein etwa ...

