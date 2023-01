POL-DO: Mann belästigt eine 13-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0089 Bürgerinnen und Bürger sowie die unterschiedlichen Nordstadt-Netzwerke, in denen auch die Polizei vertreten ist, informieren die Polizei immer wieder über den Drogenhandel in Wohnquartieren, in Parks oder anderen Orten der Nordstadt. Diese Hinweise, anschließende Ermittlungen und eigene Erkenntnisse der Polizei führten am 22. und ...

mehr