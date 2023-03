Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0183--Trickdiebinnen suchen angeblich entlaufene Katze--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Franklinstraße Zeit: 18.03.23, 17.30 Uhr

Zwei Frauen gaben am Samstag in Horn-Lehe vor, ihre angeblich ausgerissene Katze zu suchen und gelangten so in das Haus einer 93-Jährigen. Das Duo flüchtete anschließend mit Goldschmuck. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 93-Jährige befand sich am frühen Abend draußen auf ihrem Grundstück an der Franklinstraße, als zwei Frauen durch die Gartenpforte zu ihr kamen. Angeblich wäre ihre Katze in der Nachbarschaft entlaufen und sie fragten nun, ob die Seniorin kurz beim Suchen helfen könne. Sie ließ die beiden Fremden daraufhin ins Haus, um in den Räumen nach dem entlaufenen Tier zu suchen. Wenig später verließen die Frauen das Haus, ohne Katze. Dafür nahmen sie, wie die 93-Jährige erst am nächsten Tag feststellte, zwei goldene Armbanduhren, Ohrringe und eine Halskette aus ihrem Schlafzimmer mit.

Die Diebinnen sollen etwa 50 Jahre alt sein. Eine Frau wurde mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Sie trug eine dunkle Bluse und eine dunkle Jacke zur Tatzeit. Ihre Mittäterin soll dunkelblonde Haare haben und bunt gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Immer wieder gelingt es solchen Kriminellen, Zugang zu den Wohnräumen meist lebensälterer Menschen zu erschleichen. Ihre ausgedachte Rolle spielen sie überzeugend. Deshalb erneut der Appell: Seien Sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Ziehen Sie nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn hinzu. Bei Zweifeln rufen Sie den kostenlosen Notruf 110 an. Mehr Infos finden Sie dazu auch unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell