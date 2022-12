Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährliche Körperverletzung nach Streit

75-Jähriger mit Gesichtsverletzung in Klinik

Sonntagabend (18. Dezember) kam es am Münchner Ostbahnhof zu einem Streit zwischen einem 75-jährigen Münchner und einem Unbekannten, in dessen Verlauf sich der Rentner so schwer im Gesicht verletzte, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen 20 Uhr informierte ein Zeuge die Bundespolizei am Ostbahnhof München über eine Schlägerei in einem örtlichen Restaurant. Vor Ort trafen die Beamten auf den am Boden liegenden Haidhausener, der stark im Gesicht blutete. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo eine Platzwunde genäht werden musste. Durch Zeugenaussagen und die Auswertung der Videokameras stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Unbekannten bereits im Ostbahnhof in Streit geraten ist. Als der 75-Jährige das Restaurant betrat, stieß ihn der Unbekannte von hinten, sodass er zu Boden fiel und mit dem Gesicht auf eine Tischkante schlug. Eine unmittelbar im Anschluss eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen des Unbekannten. Die Bundespolizei geht nun Zeugenhinweisen nach, die zur Ergreifung eines Tatverdächtigen führen können. Derzeit werden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt geführt.

