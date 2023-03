Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0187 --Verkehrsunfall mit Linienbus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Südervorstadt, Gastfeldstraße Zeit: 21.03.2023, 15:10 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Dabei stießen ein Linienbus und ein Auto zusammen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Gegen 15:10 Uhr wollte der 83 Jahre alte Fahrer eines Renaults in der Gastfeldstraße aus einer Parklücke herausfahren. Der 57-jährige Fahrer eines sich von hinten nähernden Linienbusses konnte trotz Vollbremsung den Aufprall nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen in dem Bus leicht verletzt, mindestens vier mussten in Krankenhäusern ambulant behandelt werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste ein Abschnitt der Gastfeldstraße gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Bremen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell