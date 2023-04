POL-FR: Lörrach: Unfallflucht an Brombacher Sporthalle - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 12.04.2023 und Donnerstagmittag, 13.04.2023 wurde in Denzlingen in der Straße Ahornring ein am Straßenrand geparkter Pkw angefahren und beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das ...

