Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Einbruch in Kiosk

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 12.04.2023, kam es zu einem neuerlichen Einbruch in den Kiosk der Minigolfanlage in Küssaberg-Rheinheim. Mit einem Stein hatten der oder die unbekannten Täter eine Scheibe eingeworfen und die im Kiosk befindliche elektronische Kasse komplett mitgenommen. In der Kasse befand sich allerdings kein Bargeld. Das dürfte den Einbrecher dann auch aufgefallen sein, denn die verschiedenen Bestandteile der Kasse lagen verstreut in der nahen Umgebung. Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand am beschädigten Fenster. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) entgegen.

