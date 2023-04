POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer touchiert geparkten Transporter

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 12.04.2023, gegen 07:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Kreisstraße K 6552 zur K 6551 am Ortseingang von Weilheim-Rementschwiel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 20-jährige Renault-Fahrer war vom Albtal kommend an der dortigen Einmündung nach rechts in Richtung Rementschwiel eingebogen. Dabei kam es zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das danach weiterfuhr. ...

