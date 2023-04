Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Unfallflucht bei Rementschwiel - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 12.04.2023, gegen 07:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Kreisstraße K 6552 zur K 6551 am Ortseingang von Weilheim-Rementschwiel zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 20-jährige Renault-Fahrer war vom Albtal kommend an der dortigen Einmündung nach rechts in Richtung Rementschwiel eingebogen. Dabei kam es zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das danach weiterfuhr. Es soll sich um einen dunklen Van mit WT-Kennzeichen gehandelt haben. Am Renault der Frau entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Polizeiposten St.Blasien sucht Zeugen und bittet um sachdienlichen Hinweise zu dem flüchtigen Van (Kontakt 07672 92228-0).

