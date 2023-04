POL-FR: Bötzingen: Einbrecher unterwegs - Bewohner verjagt Täter

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 11.04.2023, kam es gegen 20:50 Uhr in einem Supermarkt in der Breisacher Straße in Teningen zu einem Angriff auf eine Mitarbeiterin. Drei bislang unbekannten Täter krochen nach derzeitigem Erkenntnisstand an einem Pfandautomaten durch das Einschubfach für Kisten und gelangten so in das Lager. Die geschädigte Mitarbeiterin traf dort auf ...

