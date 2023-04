Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Angriff auf Supermarkt-Mitarbeiterin - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.04.2023, kam es gegen 20:50 Uhr in einem Supermarkt in der Breisacher Straße in Teningen zu einem Angriff auf eine Mitarbeiterin. Drei bislang unbekannten Täter krochen nach derzeitigem Erkenntnisstand an einem Pfandautomaten durch das Einschubfach für Kisten und gelangten so in das Lager.

Die geschädigte Mitarbeiterin traf dort auf die Täter, die sie unvermittelt mit Pfefferspray besprühten und anschließend die Flucht ergriffen.

Die Mitarbeiterin wurde durch das Pfefferspray verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Die drei männlichen Täter sollen ca. 20 Jahre alt, bei der Tat dunkel gekleidet und vermummt gewesen sein. Alle drei hätten eine schlanke Statur und einen eher dunklen Hauttyp.

Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft werden vom Polizeirevier Emmendingen unter 07641/582-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell