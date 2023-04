Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand in Böllen

- Böllen

Heute Nacht, am 13.04.2023, wurde gg. 02:00 Uhr der Feuerwehr der Brand einer Scheune in Böllen (Niederböllen) gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass das Feuer bereits auf das angrenzende, aber leerstehende, Wohnhaus übergegriffen hatte. Das gesamte Anwesen wurde durch den Brand erheblich beschädigt und es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die L131 war in diesem bereich über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Stand: 15:00 Uhr

