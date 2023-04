POL-FR: Endingen a.K.: Entwichener Strafgefangener festgenommen

Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag, 11.04.2023, endete ein Brand in Wehr glimpflich. Gegen 12:50 Uhr war das Feuer im überdachten Eingangsbereich zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. Den Wohnungsinhabern gelang es, das Feuer größtenteils zu bekämpfen. Die angerückte Feuerwehr löschte die letzten Glutnester ab. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Nach dem ...

